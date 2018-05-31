Где и за сколько можно отдохнуть в Карпатах летом

Карпаты – отдых для души. Здесь вы найдете абсолютно все: европейский уровень сервиса, традиционное гуцульское жилье и мистические легенды. И для кошелька такой отдых будет менее вредным, чем поездка за границу. И сегодня Карпаты считают одними из главных туристических уголков Украины.

На Прикарпатье самым популярным направлением остается Яремчанщина. Выбирая место для летнего отдыха, большинство туристов ищет отели с бассейнами. В Карпатах таких немало, а главное – цены на любой бюджет. Номер с кухней в уютном деревянном коттедже будет стоить 1800 гривен в сутки.

Жилье без проблем можно арендовать в каждом курортном селе или поселке. В Верховине, Ворохте, Микуличинн, Яблунице и Татаровом. Цены колеблются от 100 до 500 грн.

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Крученики, деруны, вареники и мясные блюда – в Карпатах все приправлено грибами. За сытный обед придется заплатить три сотни гривен.

Немало туристов ищут активный отдых. Стоимость езды на квадроциклах – от 800 гривен. Езда на велосипеде или верхом на горном гуцулике – 50 гривен и выше.

Дешевле – поход горами. Все красоты покажет гид. Они выбирают красивые, но безопасные походы.

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Опубликовано Май, 31 в 19:38



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