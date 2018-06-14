Где искать доноров и как безопасно сдать кровь в Украине

Дефицит доноров – одна из основных проблем службы крови. Здесь, в институте сердца – доноров надо по несколько десятков в день. Операции слишком кровозатратные.

Однако, желающих планово сдать кровь – единицы. Поэтому пациентов просят самих найти для себя доноров. Но сталкиваются с другой проблемой, люди, которые случайно ими стали, легкомысленно не говорят о своих болезнях, умалчивают о рисковых контактах. И не представляют, какой опасности подвергают других.

Проблема в том, что в Украине большинство лабораторий при проверке на гепатиты и ВИЧ используют устаревший метод. Ищут антитела к болезням. Они появляются далеко не сразу после инфицирования, через недели или даже месяцы. Врачи называют это – серологический период. Кровь инфицирована, а тесты это не показывают.

Ситуация должна измениться, обещает руководитель отдела безопасности крови центра общественного здоровья Ирина Славинская. Уже в нескольких украинских больницах кровь проверяют на вирусы на уровне ДНК и РНК.

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Тогда заболевание проявляется значительно быстрее после инфицирования. Такими методами в будущем должны проверять всю кровь. Для этого отделения реформируют. Закупят дорогостоящее оборудование и реагенты. А главное, создадут всеукраинских реестр доноров.

Легкость и доступность стать донором – еще одно слабое звено системы.

– Нет единого реестра доноров, есть большая проблема с местом регистрации, если у меня Киевская область, то я в Одессе не могу сдать. Только потому, что у нас нет единого реестра, который скажет или я как донор инфицирована в другой области или нет, как донор не могу сдать или нет, – говорит Ирина Славинская, руководитель отдела безопасности крови и донорства ЦОС МОЗ Украины.

Это не первая попытка реформировать службу крови. Пока все было безрезультатно. У нас и дальше 70% “одноразовых” доноров, нехватка крови и частые случаи инфицирования при переливании.

Новые реформаторы стремятся внедрить современные методы, изменить законодательство и сделать донорство бесплатным, добровольным и главное популярным. Первые результаты обещают до конца следующего года.

К слову, Факты писали, где сдавать кровь, требования, противопоказания и цена.

Опубликовано Июнь, 14 в 14:01



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