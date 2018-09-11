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Где в Днепре научиться проектировать роботов и собирать ракеты

Здесь проектируют роботов и собирают ракеты. В Днепре есть школа робототехники. Сотни ее учеников ежедневно учатся основам инженерии и мехатроники.

Здесь даже самые молодые воспитанники уже знают, что такое 3-D принтер и как работает искусственный интеллект. Обучение в школе бесплатное, а оборудование современное.

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В школе учится более тысячи детей. Классы современные, с новой техникой, в лаборатории есть лазерный станок и 3-D принтер. Рядом – столы для инженеров начинающих. С детьми работают преподаватели по индивидуальным программам.

Ранее Факты ICTV писали, как учатся пограничники Украины.

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