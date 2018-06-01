Дело Бабченко: как оправдывается нападающий и возможное наказание

Без возможности внесения залога. Суд арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко. Именно такую ​​меру пресечения требовала сторона обвинения. Сам подозреваемый заявляет, что якобы он сотрудничал с украинской контрразведкой и находил российских агентов. Но тем, кто его задерживал об этом неизвестно.

Адвокаты подозреваемого заявляют о намерениях обжаловать такое решение. По закону это можно сделать в течение 5 суток.

В суде подозреваемый Борис Герман заявляет: ни одного теракта не планировал, наоборот, сотрудничая с украинской контрразведкой, он якобы находил российских агентов. Во время заседания Борис Герман через журналистов обратился и к украинской власти.

Адвокаты подозреваемого настаивают: обвинения не обоснованы, кроме Германа там фигурируют только неустановленные лица, а подозреваемый наоборот, называет конкретные имена. Мол, по его версии, к нему обратился знакомый Вячеслав Пивоваркин, что живет в Москве.

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Во время общения с ним выяснилось, что он занимается в частном фонде Путина организацией беспорядков в Украине. Также Герман якобы обнаружил несколько путей доставки средств из России в Украину и многие политические деятели, которые пользуются деньгами этого фонда. В частности, он назвал партию Умная сила и людей из окружения депутата от Народного фронта Сергея Пашинского.

Сторона обвинения опровергает информацию о сотрудничестве Германа с контрразведкой. Следствие утверждает, что за преступлением стоят российские спецслужбы, которые через Германа в качестве посредника заказали убийство в Украине. Киллеру Герман предложил 30 тысяч долларов.

Сам посредник также получил от русских 10 тысяч долларов. Герман имел еще одно задание от спецслужб РФ – нелегально закупить оружие и боеприпасы и создать в центральной части Украины базу, где это оружие будет сохраняться.

К слову, у Генпрокуратуры есть полный список 30 человек, которые могли стать жертвами российских спецслужб вместе с Аркадием Бабченко. Каждому из них предоставят охрану.

Опубликовано Июнь, 01 в 11:26



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