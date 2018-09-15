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День отца: как папы сидят в декрете

Они – поддержка и сила, с ними весело и не страшно. Они – авторитет и пример. Они – наши дорогие отцы.

Завтра в Украине отмечают Всенародный день отца. Сейчас роль пап в воспитании детей – равноправная с ролью мамы. По крайней мере, большинство семей к этому стремятся.

Формула – отец зарабатывает, мама – смотрит за ребенком – уже отходит в прошлое. Отцы так же сидят в декрете, меняют памперсы, водят в школу, готовят еду.

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Напомним, 16 сентября в 11.00 канал ICTV организует праздник #Деньотца и приглашает пап с детьми присоединиться к празднованию. Праздник будет проходить в ботаническом саду имени Фомина, а именно – в Шевченковской долине (м. Университет).

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