День Нацполиции: все о работе, риске и зарплате

Сегодня в Украине отмечают день Национальной полиции. Впервые правоохранители свой профессиональный праздник отмечают не 4 августа, как было раньше, а 4 июля. Эта дата выбрана не случайно, ведь ровно 3 года назад на Софийской площади присягу на верность Украине составили первые патрульные полицейские.

Эту службу на смену ГАИ было фактически создано с нуля. В ряды патрульных стали тысячи украинцев, львиная доля которых раньше не имели отношения к полиции.

За 3 года штат патрульных вырос в два раза и насчитывает почти 20 тыс полицейских в 33 городах Украины. Возглавляет департамент патрульной полиции легендарный киборг Евгений Жуков.

4 июля 2015 первые патрульные полицейские приняли присягу на верность украинскому народу на Софийской площади. Тогда появление новых копов должно была стать началом реформ в системе МВД.

Но в действительности, на фоне дальнейшей символической переаттестации других подразделений МВД, патрульная полиция, несмотря на постоянную критику до сих пор остается светлым пятном в системе правоохранительных органов. Несмотря на невысокую зарплату, в ней до сих пор служат те, кто верит – страну следует изменять собственным примером.

Евгений Жуков – в прошлом легендарный киборг с 79-й бригады с позывным Маршал.

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Евгений так себя называет, потому что в полицию принес десантную дисциплину и при этом учитывает – львиная доля патрульных пришла на службу с гражданской жизни, поэтому проблемы коллектива решает не армейскими пинками, а коммуникацией.

Маршал признает, часто копам приходится учиться на собственных ошибках, однако настаивает – одно из ключевых преимуществ патрульной полиции в ее открытости.

За недавнее избиение человека в Сумах уволил двух полицейских. Если патрульный отказался от взятки и вызвал следователей чтобы задокументировать это – получает премию, 1 тыс. грн.

Зарплата 8 тыс грн для рядового патрульного низкая, признают в департаменте. Пока незаполненными является более 2 тысяч вакансий по всей Украине. Но Евгений Жуков настаивает, часто копы, несмотря на низкую зарплату, рискуют собственной жизнью задерживая опасных преступников или спасая людей после аварий.

К слову, пес “спас” полицейского, сделав массаж сердца.

Опубликовано Июль, 04 в 11:10



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