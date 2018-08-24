День независимости: как провели праздник во Львове, Харькове, Одессе и Днепре

Львовяне день рождения страны начали с молитвы за мир. А возле памятника Шевченко сотни людей создали живую карту Украины. Особенно людно было на плацу академии сухопутных войск. Здесь построили современную бронетехнику, боевые установки и стрелковое оружие.

Харьковчане празднуют День независимости на площади Конституции. Здесь очень много участников АТО. Люди приходили целыми семьями, с детьми, в вышиванках и с флажками, особенно радовалась празднику детвора. На площади Свободы прошел настоящий рыцарский турнир, в упорной борьбе сошлись 45 спортсменов из семи городов Украины.

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В Одессе ко дню рождения Украины юбилейное Вышиванковое шествие. Впервые 10 лет назад оно насчитывала меньше сотни людей. Сегодня здесь было почти 2000 участников. Традиционно, в этом году первым номером в цепи стал один из основателей Одессы – Дюк де Ришелье. За ним следовали раненые воины, которые недавно прибыли в одесский госпиталь.

В Днепре День независимости встречают традиционным авиашоу. Здесь собрались десятки тысяч людей со всей Украины. На двухкилометровой высоте авиация развернула государственный флаг размером 9 на 12 метров – самый большой, который когда-либо развивался в нашем небе.

К слову, Факты ICTV рассказывали как в Одессе выстроили живую цепь

Опубликовано Август, 24 в 23:34



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