День поцелуев: польза и как правильно это делать

6 июля отмечается Всемирный день поцелуев. По статистике, средний европеец целуется 7 раз в день. Впрочем, с поцелуями также связано и немало комплексов. Согласно опросам, 9 из 10 человек не пойдут второй раз на свидание, если человек плохо целуется.

Поцелуи не только приятные, но и полезные. В процессе задействованы около 30 мышц лица. В итоге – кровь лучше циркулирует, кожа стареет медленнее. Желающие целоваться менее подвержены заболеваниям крови, желудка и желчного пузыря. Кроме того, во время такого проявления страсти человек становится стройнее.

По статистике, средний европеец за день целуется 7 раз. Молодые люди, конечно, целуются чаще – примерно 12 раз в день, а вот люди после пятидесяти – всего 2 раза. Есть и печальная статистика: 12% опрошенных не могли вспомнить, когда целовались в последний раз.

Читайте: От похудения до оргазма. 10 невероятных фактов о поцелуях

Социологи подсчитали и такое: перед тем, как выйти замуж, то есть, остановиться на одном мужчине, женщина целует примерно 80 мужчин.

С поцелуями также связано немало комплексов. Ведь, согласно опросам, 9 из 10 человек не пойдут второй раз на свидание, если человек плохо целуется. Поэтому неудивительно, что самый распространенный вопрос перед установкой брекетов – мешают ли они целоваться.

О технике поцелуя ходят легенды. Народный способ рекомендует тренироваться на помидорах. Также есть и те, кто пытается научиться на руке или мороженом. И знатоки говорят, умение приходит только с практикой.

А вот поцелуй, который в этом году набрал наибольшее количество зрителей – свадебный поцелуй Принца Гарри и Меган Маркл. Церемонию транслировали телеканалы из 180 стран мира. В целом, за женитьбой пары следили более 2 млрд человек. Поэтому, можно смело утверждать – на это поцелуй ждал весь мир.

К слову, 5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар (Louis Reard) представил миру первый мини‑купальник, названный им бикини. Этот день считается днем рождения бикини.

Опубликовано Июль, 06 в 12:11



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.