День флага Украины: самый большой в Днепре, самый длинный в Киеве и живой в Харькове

Поднять флаг в небо, дело не простое. Особенно, когда он дважды рекордсмен, вес флага в Днепре – 23 килограмма. До 5 минут его поднимали на самый длинный флагшток – 73 метра.

Поочередно днепряне развернули украинские флаги – со времен казачества к нынешним. К флешмобу присоединился президент.

2 километра 700 метров. Чтобы измерить полотно, представители книги рекордов Украины приехали в 6:30 утра.

На удивление, киевляне в отношении к таким событиям – расходятся.

На площади Конституции в Харькове подняли в небо государственный флаг ровно в 9, а харьковчане устроили флешмоб живой флаг – более полутысячи горожан подняли вверх сине-желтые карточки, таким образом, создав живой коридор в национальных цветах.

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Центр города пестрит флагами – обладминистрацию украсили крупнейшим в городе флагом – размером в три этажа здания, харьковчане в вышиванках, веночках – в 17-30 с площади Конституции стартует вышиванковая ходьба, которая стала уже традиционной для города, а вечером на набережной слушать концерт на воде.

Конечно это праздник для Украины, это наше возрождение, и если мы будем поддерживать, больше молодежи привлекать, Украина будет вечно жить и процветать.

Неофициально украинцы отмечают День флага 28 лет – с тех пор знамя за год до независимости подняли над Киевской городской администрацией.

Официальная история праздника началась в 2004-м – после соответствующего указа тогдашнего президента Леонида Кучмы.

К слову, Факты ICTV подготовили ролик на музыку Скрябина ко Дню флага Украины.

Опубликовано Август, 23 в 14:25



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