День левши: чем отличаются от правшей и почему нельзя переучивать

Их считают более творческими и все потому, что такие люди эффективнее используют оба полушария мозга – сегодня Международный день левши. Людей, которые все делают одной левой на планете 10% и среди них немало гениев.

Такие люди, убежденные психологи, обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. Сам же День левши учредили, чтобы привлечь внимание мира и, в частности, производителей бытовых товаров для нужд людей.

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В независимой Украине и во всем мире, не только перестали переучивать левшей, но и создают специальные компьютерные мышки, ручки и даже холодильники и гитары.

Ранее Факты ICTV в День молодежи писали о том, чего хотят молодые украинцы.

Опубликовано Август, 13 в 14:41



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