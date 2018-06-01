День защиты детей: как отмечают дети с Донбасса

Почти 4 года назад в их дома ворвалась война. Дети до сих пор помнят те первые страшные дни ада, но вспоминают о них неохотно.

И тем не менее, они научились жить в постоянной опасности. Не обращать внимания на обстрелы, ходить в школу и гулять на улице.

Полностью расслабиться и забыть о войне дети с Донбасса могут только почти в 800 километрах от линии фронта. Чтобы в День защиты детей они снова погрузились в детство, волонтеры и благотворители привезли их в Черниговскую область.

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Прогулка на лошадях, рыбалка, различные квесты, экскурсии в музеи и проживания на настоящем казацком хуторе. На такую ​​реабилитацию детей из зоны боевых действий государство не потратило ни копейки. Все это для воспитанников Марьинского центра культуры организовал Николай Череп. Он убеждает: кроме культурного отдыха, дети имеют возможность перезагрузиться психологически.

Сейчас по официальным подсчетам различных государственных учреждений на линии соприкосновения проживают почти 200 тысяч детей.

Ежедневно они видят войну и прячутся от обстрелов в подвалах. И для многих из них поиграть на улице или просто сходить в парк – ныне недостижимая мечта.

К слову, хоронили всей школой, в Торецке провели в последний путь убитую снарядом 9-классницу.

Опубликовано Июнь, 01 в 12:02



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