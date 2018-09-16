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#Деньотца с ICTV в ботсаду: звездные родители и развлечения для детей

Сегодня в Украине отмечают День отца – у нас праздник пока не официальный, но все больше популярный, ведь папы не меньше мам участвуют в семейной жизни и воспитании детей.

Сегодня активно развиваются движения в защиту именно мужчин и особенно тех, которые сами воспитывают детей. Таких в Украине более 2%, но они не имеют сегодня социальных гарантий, как у матерей-одиночек.

Смотрите: День отца: как папы сидят в декрете

Поэтому к популяризации пап в семье присоединился и телеканал ICTV, который организовал в Ботаническом саду День отца.

На празднике присутствуют звездные отцы телеканала, есть игры для детей и родителей.

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