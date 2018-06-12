Денуклеаризация без прорыва: почему в США недовольны встречей Трампа и Ким Чен Ына

Важное соглашение подписали президент Америки Дональд Трамп и глава КНДР – Ким Чен Ын. Произошло это сегодня в Сингапуре во время первой встречи лидеров – до сих пор, все время ругались и угрожали друг другу. И хотя пока прямо о ядерном разоружении не договорились, но намерения зафиксировали. Как в США относятся к подписанному документу.

В самом Вашингтоне пока не много оптимизма относительно результатов встречи. Влиятельный сенатор-демократ Роб Менендез заявил, что Северной Корее доверять нельзя, что документ слабый, в нем не прописаны ни детали, ни заверения. И что без конкретных обязательств со стороны Пхеньяна, этот саммит – не более достижение, чем любая предыдущая сделка Вашингтона с Пхеньяном.

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Документ это легкая часть, исполнение и стратегия – вот где ягодки. С этим согласен и американский дипломат, исследователь Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Он считает, что переговоры никак не приблизили ядерное разоружение Северной Кореи. Критику также вызвали и комментарии Трампа про северокорейского диктатора. Комментируя встречу, Дональд Трамп, который на время интервью не спал уже 25 часов, назвал Ким Чен Ына человеком с прекрасным чувством юмора и прекрасным характером, а также сказал, что он любит свой народ и свою страну.

К слову, власти США будут готовы снять санкции с КНДР, когда Северная Корея перестанет обладать готовым к применению ядерным оружием.

Опубликовано Июнь, 12 в 22:26



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