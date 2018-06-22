Госучреждения без очередей – проект Владимира Демьяненко в Новых лидерах

Бесконечные очереди, бессмысленная трата времени и бумажная бюрократия. А еще старое программное обеспечение и никаких инноваций. Так сегодня работает большинство государственных учреждений, особенно в регионах. Так дальше нельзя, это хочет исправить Владимир Демьяненко.

Как сделать государственные учреждения мобильными и инновационными. Чтобы и людям стало удобнее, и деньги государственные сэкономить. Владимир знает не понаслышке, 15 лет он работает в айти отрасли. Начинал с разработки простейших сайтов. Сейчас у него собственная компания с офисами в Киеве и Северодонецке, в которой работают 70 человек.

На счету Владимира Демьяненко и его команды более ста удачных айти разработок – большинство для иностранных компаний. А хотелось бы наоборот, работать для внутреннего рынка и развивать отечественную экономику.

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Мы имеем 120-ти тысячную армию айтишников, которая создает современные онлайн сервисы, программирует автомобили будущего, работает над искусственным интеллектом. По качеству продукта мы в топ-5 мира. Но все наши разработки идут за границу. И наши государственные компании, органы местной власти инновациями пользоваться не спешат. Одна из причин – отсутствует действенного механизма приобретения айти услуг для госучреждений.

Разработать программу диджитализации государственных предприятий – пошаговую инструкцию по которой и сельсовет, и крупные государственные структуры могли бы вводить цифровые технологии, чтобы стать удобными для людей и конкурентными, хочет Владимир Демьяненко. А затем создать платформу вроде Прозоро – на каком украинские предприятия могли бы покупать качественные айти продукты.

Именно для этого опытный айтишник Владимир Демьяненко участвует в национальном проекте Новые лидеры.

К слову, как молодым прийти к власти и изменить систему. Программа Дмитрия Дробота в Новых лидерах.

Опубликовано Июнь, 22 в 14:24



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