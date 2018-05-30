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Десантирование с Мі-8 в тылу врага: военные учения в Ровенской области

Разведчики Оперативного Командования Запад снова взялись за подготовку. Бойцы совершенствуют десантирования с вертолетов Мі-8 в тылу врага.

Высадились в тылу врага – для разведки. Затем бойцы будут пытаться уничтожить противника и его технику.

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Задача непростая и опасная. Но несмотря на то, что армейская авиация на Востоке не применяется, такой опыт для разведчиков ценен.

На тренировочной базе воины разведывательного батальона упражняются в рукопашном бою. Ловко отбиваются от нападения противника с ножом. Совершенствуют умение быть незаметными при обследовании местности.

К слову, бойцы ООС рассказали об поведении боевиков.

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