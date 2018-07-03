Дешевое топливо для всех – проект Аллы Гонтар в Новых лидерах

Благодаря ей родное село оживает. Шаг за шагом бывшая бизнесвумен, Алла Гонтар, которая уже более двух лет является председателем Журавич, работает над тем, чтобы люди не уезжали за границу а хорошо жили в своем селе. Она автор проекта Добыча местных полезных ископаемых для коммунальных учреждений и малообеспеченных людей топливом и участник телепроекта Новые лидеры.

Идея вроде простая, но крайне важная для местных, ведь газа в селе нет, а естественное топливо лежит прямо под ногами. Для этого обществу надо трактор, которым они и будут собирать торф – но собственных средств у сельсовета мало. Поэтому победа в проекте для них очень важна.

В этом уверена Алла Гонтар – бывшая бизнесвумен, которая более 2 лет назад взялась развивать родную деревню, став главой Журавич. Начали с элементарного – навели порядок, срезали старые деревья, восстановили остановки, установили урны.

Но женщина знает, что больше всего людей в небольшом селе беспокоит дорогое топливо, ведь газа там нет. Дома и социальные учреждения отапливают дровами и торфобрикетами. За зиму семьи тратят 3 машины древесины по 4 тыс грн за каждую. На школу, садик и медучреждения идут сотни тысяч. Поэтому и возникла идея самим добывать торф.

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Люди знают, как это сделать и имеют место, вот только нужна техника – трактор со специальным оснащением.

Идею председателя местные поддерживают, ведь это позволит сэкономить десятки тысяч гривен, если все удастся, то и инвестор может появиться.

Госпожа Алла убеждена – путь к успеху начинается с самых маленьких шагов.

Свою идею в телепроекте Алла Гонтар зарегистрировала в последний момент. Ведь женщина постоянно в командировках, да еще и получает высшее образование юриста. Теперь надеется на победу, чтобы воплотить свою идею в жизнь ради родного села.

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Опубликовано Июль, 03 в 11:50



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