Дешевле и не хуже импортных. Какие вертолеты производят в Украине

Украина наращивает собственное производство легких вертолетов. За последние годы в нашей стране создано шесть специализированных предприятий. И отечественные вертолеты не только дешевле зарубежных, но и не уступают своим качеством.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

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Он сегодня посетил два предприятия, которые производят легкие вертолеты на Киевщине. Турчинов убежден, разработанные вертолеты можно использовать не только для военных спецопераций или патрулирования границ, но и для частных гражданских перевозок.

Такие авиаполеты маленькими вертолетами уже давно популярны в мире, и наша страна должна перенимать этот опыт и развивать собственную авиаинфраструктуру.

К слову, Порошенко заявил о необходимости направить часть вертолетов Airbus Helicopters для нужд ВСУ.

Опубликовано Август, 03 в 20:21



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