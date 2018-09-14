Дыры в стенах, туалет без дверей. Во Львове лицей разваливается на глазах
Новый руководитель демонстрирует всю красоту львовского лицея. Чего не коснешься – разваливается и требует ремонта.
Окна заставлены каркасами старых кроватей, в стенах – дыры, туалет без двери. Однако, даже в таких условиях лицеистам удается невозможно. Олег Седристий тренируясь в миниатюрной комнатке умудрился выиграть чемпионат Украины по вольной борьбе.
Смотрите: В Харькове ради многоэтажки уничтожили усадьбу семьи Синяковых
В бесхозяйственности новый руководитель обвиняет предшественника. Говорит, ко всему, здесь еще и ущемляли студентов: запрещали пользоваться телефонами, на потребление пищи выделяли всего несколько минут, а военная форма напоминала советчину.
Зато предыдущий руководитель лицея Роман Саляк, возглавлявший заведение 26 лет, возмущен увольнением. Говорит, каждое помещение – а это спортзал, столовая, тир – построены по его инициативе и без всякой бюджетной копейки. А в том, что заведение в плачевном состоянии, обвиняет фирму-подрядчика, ремонтировала систему отопления.
К слову, в Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!