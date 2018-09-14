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Дыры в стенах, туалет без дверей. Во Львове лицей разваливается на глазах

Новый руководитель демонстрирует всю красоту львовского лицея. Чего не коснешься – разваливается и требует ремонта.

Окна заставлены каркасами старых кроватей, в стенах – дыры, туалет без двери. Однако, даже в таких условиях лицеистам удается невозможно. Олег Седристий тренируясь в миниатюрной комнатке умудрился выиграть чемпионат Украины по вольной борьбе.

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В бесхозяйственности новый руководитель обвиняет предшественника. Говорит, ко всему, здесь еще и ущемляли студентов: запрещали пользоваться телефонами, на потребление пищи выделяли всего несколько минут, а военная форма напоминала советчину.

Зато предыдущий руководитель лицея Роман Саляк, возглавлявший заведение 26 лет, возмущен увольнением. Говорит, каждое помещение – а это спортзал, столовая, тир – построены по его инициативе и без всякой бюджетной копейки. А в том, что заведение в плачевном состоянии, обвиняет фирму-подрядчика, ремонтировала систему отопления.

К слову, в Николаевской области 160 учеников школы вместо классов будут учиться в бывшей мастерской.

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