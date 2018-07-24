Дети погибли в объятиях родителей. В Греции три дня траура из-за пожара
Среди погибших есть иностранцы. По информации нашего МИД – украинцы – не пострадали. Но восемь наших соотечественников обратились к консулу с просьбой помочь им выбраться из горящего города Кинета – это 56 километров к западу от Афин.
Огонь, усиленный мощными ветрами, уничтожил приморский поселок Мати, популярное среди местных туристов, особенно пенсионеров и детей. Спасатели нашли здесь тела 26 взрослых и детей. Погибли целые семьи, некоторых погибших детей спасатели нашли в объятиях своих родителей.
Некоторые туристы и местные спасались от огня на лодках. Греция уже обратилась за помощью к ЕС.
Читайте: Пожар в киевском хостеле: 6 пострадавших
Люди сгорают заживо в своих домах и машинах.
Местные жители были вынуждены бежать в море, чтобы избежать прорыва пламени. 70 человек в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Премьер страны объявил три дня национального траура.
Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожаров в Греции погибли 50 человек и более 200 пострадали. Украинцев среди них нет.