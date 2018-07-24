Дети погибли в объятиях родителей. В Греции три дня траура из-за пожара

Среди погибших есть иностранцы. По информации нашего МИД – украинцы – не пострадали. Но восемь наших соотечественников обратились к консулу с просьбой помочь им выбраться из горящего города Кинета – это 56 километров к западу от Афин.

Огонь, усиленный мощными ветрами, уничтожил приморский поселок Мати, популярное среди местных туристов, особенно пенсионеров и детей. Спасатели нашли здесь тела 26 взрослых и детей. Погибли целые семьи, некоторых погибших детей спасатели нашли в объятиях своих родителей.

Некоторые туристы и местные спасались от огня на лодках. Греция уже обратилась за помощью к ЕС.

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Люди сгорают заживо в своих домах и машинах.

Местные жители были вынуждены бежать в море, чтобы избежать прорыва пламени. 70 человек в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Премьер страны объявил три дня национального траура.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожаров в Греции погибли 50 человек и более 200 пострадали. Украинцев среди них нет.

Опубликовано Июль, 24 в 21:24



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