Действуют бессовестно! Как боевики скрывают запрещенное оружие от ОБСЕ

Большое отверстие в крыше дома пробила мина 82-го калибра. Женщины, которые были внутри, до утра боялись выйти из дома.

Уже когда взошло солнце и утихла стрельба, женщины решились выйти на улицу. Однако попадание снаряда заметили не сразу.

Снаряд всю ночь пролежал над головами женщин. Увидели его только тогда, когда полезли на чердак.

Для оформления террористического акта криминалисты забрали железо в качестве вещественного доказательства.

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Армейцы объясняют, пророссийские боевики били 82-м калибром не из миномета, а с ручного противотанкового гранатомета. Это позволяет скрыть запрещенное оружие от наблюдателей ОБСЕ.

Выстрел, который попал в жилой дом был не единственным. Перед этим час террористы поливали армейские позиции из пулеметов и автоматов.

С гранатомета, нашпигованного минами, боевики сделали три выстрела. Сектор поражения с домами местных обстреливали из нескольких позиций одновременно.

Однако атака оказалась безрезультатной. Украинским армейцам без потерь удалось утолить противника.

К слову, один автомат на троих: как украинцы воевали за Грузию.

Опубликовано Август, 13 в 20:26



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