До 2 кг, днем и не выше 50 метров: новые правила использования дронов

Украинцы изрядно возмущены новыми правилами использования дронов. Теперь ни аграрии, ни журналисты, ни воины с передовой не могут использовать аппараты для работы без кучи разрешений.

Говорят, что ввела наша Госавиаслужба – просто абсурд.

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Без квадрокоптера сейчас не обойтись. До сих пор беспилотники работали без особых ограничений. Однако Госавиаслужба обнародовала новые правила. Теперь дроном весом до 2 кг можно делать съемку только днем ​​и не выше 50 метров. По сути, в Киеве, где много зданий значительно выше, эта съемка вообще невозможна.

Но если все-таки получили разрешение, вы не можете летать ближе, чем за 150 метров возле группы из 12 человек. То есть в любом городе это сделать невозможно. Без разрешения аэродвижения также нельзя будет летать над дорогами государственного значения, промышленными зонами, электростанциями, над железной дорогой.

Напомним, газета Голос Украины 13 июня обнародовала закон Украины О Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня.

Опубликовано Июнь, 14 в 16:25



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