В Украину после пересадки сердца и легких вернулась Юлия Кавий

Первые шаги на родной земле делает Юлия Кавий. Женщина 8 месяцев провела в Индии. Ей там пересадили сердце и легкие.

4 года назад, после родов, женщина заболела пневмонией. Начала задыхаться. Когда обратилась к медикам, те поставили диагноз – легочная гипертензия. Это болезнь, которая влияет на сосуды, несущие кровь от сердца к легким.

Операцию Юлии сделали по программе министерства здравоохранения Украины. Оттуда выделили 147 тыс долларов. Все прошло успешно и теперь уже новыми легкими Юля вдыхает львовский воздух.

Уже сегодня женщина прошла тщательное обследование и сдала анализы. Говорит удушья нет, воды в легких тоже не испытывает. Единственное чувство, что преследует ее – страх.

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И так каждые 2 недели. Ранее средствами Юле помогали благотворители. За весь период лечения в Индии, соотечественники Юли собрали для нее почти 70 тыс гривен.

Однако теперь после операции – женщина уже не больной легочной гипертензией и поэтому фонд не может ей больше помогать. В стационарном лечении она тоже не нуждается, говорит врач Николай Коник.

Поэтому платить за все придется самостоятельно. Бесплатно Юле предоставят только лекарства для укрепления иммунитета. Но пока взрослые решают сверхважные вопросы, есть те, кто ждал Юлиного выздоровления как можно больше. Уже сегодня свою маму здоровой увидят 5 детей.

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Опубликовано Июль, 30 в 21:54



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