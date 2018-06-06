До Европы не доехать! Ужасная трасса в Одесской области, где отлетают колеса

35 км бездорожья на юге Одесской области стали для многих препятствием к желаемому отдыха. В заложниках оказались почти сотня баз, детские лагеря и местные жители.

Этот путь, соединяющий 6 курортных поселков в Татарбунарском районе, не ремонтировали более 25 лет. Из-за бездорожья водители рейсовых автобусов отказываются сюда ехать.

Ранее в этих селах часто отдыхали туристы не только из Украины, но и из Беларуси и Молдовы. Теперь они выбирают другие курорты.

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Одним из самых популярных в Бессарабии направлений был поселок Расейка. Здесь полсотни баз отдыха и несколько детских лагерей. Туристов влекло чистое море и дешевое жилье.

Ночь в таких скромных условиях стоит от 120 грн с человека. Однако из-за разбитой дороги туристов все меньше.

Вся дорога покрыта ямами и трещинами. Из райцентра до курорта Расейка люди вынуждены ехать более полутора часов. Часто после таких путешествий водители ремонтируют свои авто.

Если кому-то нужна медицинская помощь, люди могут надеяться только на себя.

Местные жители давно просят власти починить дорогу – писали письма руководителю области и премьеру, но тщетно. В сельсовете деньги нашли только на проект. А вот ремонтировать не за что.

К слову, на Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры –дороги буквально плывут.

Опубликовано Июнь, 06 в 22:28



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