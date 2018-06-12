Дом ветеранов ко Дню защитника Отечества – проект Оксаны Гаврилюк в Новых лидерах

Оксана Гаврилюк прослужила военной 15 лет и теперь надеется, что эта цепочка помощи – от психолога, от атошника к своему собрату – спасет не одну человеческую судьбу.

Открыть Дом ветеранов на Житомирщине хочет ко Дню защитника отечества осенью.

Из кинозала реабилитационного центра должен выйти Дом ветеранов Житомирщины. Открытое пространство, где будут кухня, места для отдыха детей, и для разговоров взрослых.

Оксана Гаврилюк убеждена в важности своего проекта, ведь многие участники боевых действий не могут найти себе места в мирной жизни. И поэтому Дом ветеранов для многих будет спасением.

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Оксану в ее проекте поддерживают военные капелланы, которые помогают и атошникам и семьям погибших воинов.

За плечами у Оксаны Гаврилюк – 12 лет службы в МВД, и 3 года – в Министерстве обороны – в управлении коммуникаций и прессы.

Говорит – с военными научилась не только дисциплине и умению быстро принимать решения, но и тому – как найти подход к каждому человеку.

Или рядовой солдат, или депутат Верховной Рады. В мае в парламенте Оксане удалось провести концерт.

И депутаты пообещали передать недельную зарплату на ее мечту – Дом ветеранов – активистка ожидает 2 млн грн. Услышав о национальном проекте Новые лидеры, не колеблясь зарегистрировалась.

Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 12 в 10:45



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