Домашняя консервация: что заготавливают и цена

Украинцы активно запасаются на зиму домашней консервацией.

Оригинальный вкус, самые качественные ингредиенты – это не только вкусно, но и доступно.

В овощных рядах рецептам никого не удивишь. В последние дни люди берут помидоры для консервирования.

Огурцы лучше брать маленькие – они лучше всего подходят для консервирования.

Желтые помидоры идеально подойдут для соуса.

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А еще баклажаны. Здесь миллион рецептов. Средняя цена банки с синими собственного производства достигнет 30 гривен.

Не забудьте о травах. Без них консервация точно не получится. И такой букет на несколько банок потянет гривен на 10.

Независимо домашние или покупные, по статистике украинцы больше всего любят маринованные огурцы. Покупают их чуть ли не вдвое больше, чем томаты.

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Опубликовано Август, 11 в 14:10



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