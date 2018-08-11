Факты / Видео / Украина / Домашняя консервация: что заготавливают и цена/

Домашняя консервация: что заготавливают и цена

Украинцы активно запасаются на зиму домашней консервацией.

Оригинальный вкус, самые качественные ингредиенты – это не только вкусно, но и доступно.

В овощных рядах рецептам никого не удивишь. В последние дни люди берут помидоры для консервирования.

Огурцы лучше брать маленькие – они лучше всего подходят для консервирования.

Желтые помидоры идеально подойдут для соуса.

Смотрите: 69 грн за 69 минут: выгоден ли каршеринг и как воспользоваться

А еще баклажаны. Здесь миллион рецептов. Средняя цена банки с синими собственного производства достигнет 30 гривен.

Не забудьте о травах. Без них консервация точно не получится. И такой букет на несколько банок потянет гривен на 10.

Независимо домашние или покупные, по статистике украинцы больше всего любят маринованные огурцы. Покупают их чуть ли не вдвое больше, чем томаты.

Вчера Факты ICTV писали о том, как правильно выходить из отпуска – 5 советов, как не подорвать психику и работать с удовольствием.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Уличная еда: что летом лучше не покупать и советы от врачей
Городской рынок еды в Одессе: что попробовать и чем популярный
Из чего делают шаурму, кто и как ее продает – что показала инспекция
Молекулярная кухня: что это такое и рецепты
Разгар сезона барбекю: один магазин для всех гриль-потребностей BBQ all together
Правила покупок: как сэкономить деньги и время
Шампанское из березового сока и конопляный хлеб: топ-3 казацких рецепта
Рыба, стейки или вегетарианская еда – чем в Португалии кормят бедных

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка