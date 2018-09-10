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Домашнее насилие: как себя спасти и куда обращаться

Побои, унижения, моральные издевательства. Ежедневно сотни украинских женщин сталкиваются с домашним насилием. За год почти 150 тысяч обращений в органы соцзащиты. И это лишь пятая часть из реальных цифр – говорят специалисты.

Большинство жертв боится и терпит. Чтобы не терпели – год назад приняли закон о предотвращении домашнего насилия и создали специальные мобильные бригады.

По Украине работают 46 мобильных бригад, которые можно вызывать по телефону. Специалисты общаются с жертвами насилия, советуют, куда обратиться за юридической или социальной помощью. С 2015 года у них более 41 тысяча выездов.

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К слову, что делать, если дома уже совсем невыносимо? Вторая половинка навеселе начинает бить, кричать еще и на глазах у ребенка? В таких ситуациях – звоните 102. Операторы сразу же направят наряд полиции.

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