Домашнее насилие: как спастись и куда обращаться (ИНФОГРАФИКА)

Украинские женщины все больше не боятся мужчин-тиранов. Несмотря на то, что проблема насилия в семье никогда не теряет актуальности, в последние годы жертвы домашнего террора понемногу начинают говорить о зверствах, потому что есть куда обратиться за помощью – к психологам, полиции или в суд и часто на вопрос “что делать? ” отвечают специалисты специализированных горячих линий.

Но что делать, если дома уже совсем невыносимо? Вторая половинка навеселе начинает бить, кричать еще и на глазах у ребенка? В таких ситуациях – звоните 102. Операторы сразу же направят наряд полиции.

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Специалисты советуют, иногда просто опасно прямо говорить о насилии, поэтому советуют рассказывать намеками. Для этого операторам устраивают тренинги противодействию домашнему насилию.





Домашнее насилие: как спастись и куда обращаться (ИНФОГРАФИКА) / 3 фотографии

Тренеры отмечают, в этом году изменилось украинское законодательство, а затем увеличился и круг субъектов домашнего насилия. Поэтому обучают операторов, прежде всего, разбираться в ситуации.

К слову, Факты ICTV провели проверку общежитий известных вузов Украины – результаты шокировали.

Опубликовано Август, 30 в 13:39



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