Помощь бойцам на передовой! Тонкости работы медиков в зоне АТО

Очередная ротация медиков первого добровольческого мобильного госпиталя, которые работают на Приморском направлении – семь мобильных групп. Это волонтеры, которые на месяц оставляют гражданскую работу, чтобы помочь бойцам на передовой.

Для Руслана из Винницкой области это уже третья ротация на линии соприкосновения. Впервые попал сюда еще в 2016-м. В гражданской жизни Руслан – врач-интерн, который еще продолжает учебу. Рассказывает, о мобильном госпитале узнал из интернета и сразу решил присоединиться к волонтерам. Хотя трудно было убедить к такому шагу родных.

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В составе мобильных бригад – волонтеры из всех регионов Украины. Николай из Киева – здесь работает водителем. В 2014-том на фронт попал по мобилизации. А вернувшись домой, решил, что и дальше будет помогать собратьям.

Волонтеры в работе наряду с военными медиками. С начала боевых действий уровень профессионализма последних значительно возрос. Впрочем, от помощи добровольцев военные врачи пока не отказываются. Такая поддержка очень нужна – ведь враждебные обстрелы продолжаются. Только за эту неделю медики и волонтеры спасали жизни и здоровье 13-ти наших раненых защитников.

К слову, бесплатная медицина для Донбасса – проект Геннадия Друзенко в Новых лидерах.

Опубликовано Август, 05 в 19:39



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