Помощь в выборе профессии и поощрение – проект Дмитрия Ковбасюка в Новых лидерах

Ничто не мотивирует больше, чем поддержка старших товарищей. Он решил воспитывать специалистов еще со школы. Он мотивирует и помогает им сделать самый важный поступок в жизни – выбор будущей профессии. Знакомьтесь, Дмитрий Ковбасюк – участник проекта Новые лидеры.

Нехватка высококвалифицированных специалистов. Такая проблема возникала перед многими работодателями в нашей стране. Поэтому, чтобы ее решить, Дмитрий Ковбасюк со своей командой создали образовательный проект Юфьюче, который мотивирует старшеклассников к обучению и ответственному выбору будущей профессии.

Программа существует уже второй год. В прошлом году в ней приняли участие 12 учеников из трех школ Одесской области, а этого к проекту присоединились еще 25 старшеклассников.

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Правила вступления в проект Юфьюче простые – балл табеля должен быть не ниже 9,5. В течении года обучения в школе участник получает 1,5 тыс. гривен стипендии, помощь репетиторов, а после поступления в вуз – 2,5 тыс. грн. Такое финансовое поощрение и помощь значительно мотивируют молодежь и побуждают более ответственно относиться к выбору своего будущего.

Дмитрий планирует увеличить географию проекта и помочь всем способным детям Украины. Чтобы реализовать идею в национальном масштабе, он обратился к проекту Новые лидеры.

В то же время команда Юфьюче уверена, что старшеклассникам необходимо уже сейчас думать о своем будущем, но при этом не спешить взрослеть.

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Опубликовано Август, 09 в 11:07



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