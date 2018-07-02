Дороги без лихачей и героев парковки: план Константина Андриюка в Новых лидерах
Безопасные дороги, культурные парковки и прозрачные штрафы для всех нарушителей. Это не мечта, а планы на ближайшее будущее – уверен Константин Андриюк, сегодняшний герой цикла Новые лидеры. Уже несколько лет подряд, он самостоятельно агитирует людей за безопасное вождение и выступает против парковки на местах для инвалидов.
Разработал проект, который должен положить конец высокой смертности на дорогах и поднять уровень культуры украинских водителей. Константин планирует установить по всей стране камеры контроля скорости и фотофиксацию нарушений парковки. А деньги из взысканных штрафов отдавать благоустройству городов.
Константин пытается “вылечить” водителей, которые незаконно паркуются на местах для инвалидов.
7-дневный эксперимент по перевоспитанию водителей стал безумно популярным в интернете.
К примеру, видео из цикла получил более полумиллиона просмотров. Но нарушители не перевелись.
Пешеходный переход на улице с оживленным движением. Еще 3 года назад его здесь не было, как и других зебр поблизости, и людям приходилось перебегать дорогу, рискуя попасть под колеса автомобиля.
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Константин давно делает все самостоятельно, потому что уверен: безопасность на дороге до сих пор без внимания государства.
У Константина же вместо этого, конкретный план действий: собственный проект Безопасная дорога. Предлагает начать с установки камер контроля скорости и фотофиксации парковки. За нарушение штрафовать автоматически и обязательно всех.
Большинство доходов от штрафов планирует отдавать территориальным общинам, которые и будут следить за исправностью камер. По оценкам Константина это миллиарды гривен.
Свой проект Константин попытается реализовать в рамках программы Новые лидеры уже этой осенью.
К слову, европейское обращения с отходами: проект Анны Таранцовой в Новых лидерах.