Дороги без лихачей и героев парковки: план Константина Андриюка в Новых лидерах

Безопасные дороги, культурные парковки и прозрачные штрафы для всех нарушителей. Это не мечта, а планы на ближайшее будущее – уверен Константин Андриюк, сегодняшний герой цикла Новые лидеры. Уже несколько лет подряд, он самостоятельно агитирует людей за безопасное вождение и выступает против парковки на местах для инвалидов.

Разработал проект, который должен положить конец высокой смертности на дорогах и поднять уровень культуры украинских водителей. Константин планирует установить по всей стране камеры контроля скорости и фотофиксацию нарушений парковки. А деньги из взысканных штрафов отдавать благоустройству городов.

Константин пытается “вылечить” водителей, которые незаконно паркуются на местах для инвалидов.

7-дневный эксперимент по перевоспитанию водителей стал безумно популярным в интернете.

К примеру, видео из цикла получил более полумиллиона просмотров. Но нарушители не перевелись.

Пешеходный переход на улице с оживленным движением. Еще 3 года назад его здесь не было, как и других зебр поблизости, и людям приходилось перебегать дорогу, рискуя попасть под колеса автомобиля.

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Константин давно делает все самостоятельно, потому что уверен: безопасность на дороге до сих пор без внимания государства.

У Константина же вместо этого, конкретный план действий: собственный проект Безопасная дорога. Предлагает начать с установки камер контроля скорости и фотофиксации парковки. За нарушение штрафовать автоматически и обязательно всех.

Большинство доходов от штрафов планирует отдавать территориальным общинам, которые и будут следить за исправностью камер. По оценкам Константина это миллиарды гривен.

Свой проект Константин попытается реализовать в рамках программы Новые лидеры уже этой осенью.

К слову, европейское обращения с отходами: проект Анны Таранцовой в Новых лидерах.

Опубликовано Июль, 02 в 11:36



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