Дороги в Швеции: как ехать тысячи км без остановок на электрокаре

Альтернативную технологию разрабатывают изобретатели из университета шведского города Лунда.

Они предлагают прокладывать вдоль проезжей части небольшую электропроводящую рейку, от которой машины смогут подзаряжаться прямо во время движения.

За основу разработки ученые взяли технологию электропоездов. Электропоезд берет ток с линии, расположенной над ним.

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Контактное электропринимающее устройство, прикрепленное к днищу машины, имеет 3 точки прикосновения к рельсам. Пока его нужно выпускать, как шасси самолета, вручную – специальной кнопкой.

В будущем оно будет включаться автоматически, как только батарея потребует подзарядки, рейка с током окажется под машиной.

Одно из важнейших преимуществ электрических дорог в том, что они помогут уменьшить в размерах автомобильные батареи, которые в будущем пригодятся в огромной количестве.

Это также позволит существенно сократить количество материалов, из которых их изготавливают.

Отмечают разработчики и то, что их технология прокладки рельсов – поверх асфальта – занимает мало времени и стоит сравнительно недорого.

К слову, Маск массово увольняет сотрудников Tesla.

Опубликовано Июнь, 13 в 14:59



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