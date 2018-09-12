Дороги разрушены, люди в отчаянии: Черкасскую область затоплено
Черкасское село Сунки затопило. В воде огороды и подвалы, во дворах по колено грязи, а вместо дороги, ведущей от трассы к селу – метровые воронки.
За полтора месяца такая беда уже второй раз. Нынешняя стихия свела на нет все, что восстановили после июльского потопа.
Коровы пасутся в воде.
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Передвигаться селом даже в резиновых сапогах проблема. Грязи по колено, дороги – и в помине нет.
К слову, ранее Факты ICTV писали, как сотни бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали лесные пожары на Харьковщине.
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2018-09-12
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