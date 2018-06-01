До сих пор открыт? Когда начнут ремонтировать Шулявский мост

Столичные дороги перекроют из-за велосипедистов. Сразу 3-мя маршрутами в городе состоятся двухколесные гонки.

Сегодня с 10 утра до 6 вечера перекрытым, в частности, будет проспект Глушкова. Завтра ради велосипедов закроют проспект Победы, бульвар Шевченко и Крещатик. А послезавтра до 3 часов дня остановят проспект Лобановского. Продолжается и ремонт дорог. В частности, на улицах Елены Телиги и Степана Бандеры. Поэтому по этому маршруту движение транспорта может быть затруднено. А вот печально с Шулявским мостом, по нему еще можно проехать.

Уставший Шулявский мост обещали перекрыть в июне. Однако помешать этим планам может спор вокруг проектов реконструкции.

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Утвержденный столичными властями проект предусматривает строительство развязки в форме трилистника. Однако категорически против автор альтернативного проекта трехуровневой развязки. Государственной экспертизы он не прошел. И сторонники трехуровневой развязки не сдаются: с помощью петиции просят столичную власть провести еще один конкурс проектов.

Предварительные консультации относительно вероятного повторного конкурса стороны договорились провести 6 июня. А вот когда будет возможен сам конкурс – пока неизвестно. Между тем исполнители работ еще в мае предупреждали: подобные инициативы могут только затянуть процесс реконструкции.

Шулявский мост частично обрушился еще в феврале прошлого года. Сначала его обещали реконструировать в течение года. Но за это время успели лишь согласовать проект. Реализовать же его должны были за 17 месяцев. И когда именно начнутся работы, точно пока неизвестно. Между тем, усталым мостом, несмотря на запрет, средь бела дня и дальше ездят грузовики.

К слову, на Николаевщине из-за жары и перегруженные фуры – дороги буквально плывут.

Опубликовано Июнь, 01 в 14:39



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