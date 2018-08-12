Доснимите фильм и не печальтесь: как в Киеве вспоминали Леонида Кантера
В центре столицы накануне сидели на табуретах. И не просто так, а с идеей. Устроили флешмоб, чтобы прорекламировать будущий фильм Леонида Кантера.
Режиссер неожиданно покончил с собой в июне, и друзей попросил доснять фильм и не унывать.
Сейчас его друг Ярослав Попов дорабатывает фильм с видео, которое снимал Кантер.
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Правда, еще нужно дособирать сотни тысяч гривен.
Напомним, вчера на Контрактовой площади прошел флешмоб в честь покойного режиссера – Леонида Кантера.
2018-08-12
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