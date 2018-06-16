Драйв и эмоции. Под Киевом соревнуются украинские монстр-траки и квадроциклы

Интересно и экстремально можно провести выходные в Киевской области. Здесь владельцы внедорожников и мощных двигателей со всей Украины собрались, чтобы доказать, кто из них лучший водитель на дороге.

Три дня подряд рев мощных моторов здесь можно слышать почти непрерывно.

Ведь чтобы преодолеть трассу, участникам приходится выжимать максимум из своих железных коней. Но иногда и это не помогает. Тогда приходится выбираться.

И ни грязь, ни жара не помешали участникам соревнований, уверен их организатор Виталий Гребенюк. На его призыв откликнулись полторы сотни экипажей из Киева, области, а также Житомирской, Черниговской и Сумской, есть даже участники из Казахстана. 150 экипажей разделены по классам автомобилей на 3 группы: квадроциклы, внедорожники и так называемые биг футы. Трассы здесь тоже разной сложности – в соответствии с возможностями железных коней.

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Авторалли внедорожников объединило совершенно разных людей, но у всех одно хобби, как они говорят 4Х4. В обычной жизни – инженер и специалист по тепловым насосам. Сегодня он – пилот своего серийного внедорожника, ведь никакого дополнительного оборудования господин Валерий не устанавливал.

А вот капитан дальнего плавания господин Владимир своего Дракона сделал из грузовика ГАЗ-66. С первого взгляда здесь ничего не напоминает дитя советского автопрома 60-х годов. Благодаря измененному кузову, подвеске и двигателю чувствует себя на бездорожье почти как на шоссе.

Парикмахер Татьяна на таких соревнованиях впервые. Однако не волнуется, ведь за рулем уже 11 лет, а этой весной участвовала в соревнованиях женщин на Крещатике. Здесь, говорит, все по-другому, но еще интереснее.

Выносливыми, говорят организаторы, уже традиционно оказались старые японские внедорожники. Но, участники отмечают – главное как в олимпийских играх: не победа, а драйв, эмоции и отдых на природе.

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Опубликовано Июнь, 16 в 20:51



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