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Дроны ОБСЕ зафиксировали возле Луганска 10 вражеских градов и 30 танков

Накануне вечером погиб один наш военнослужащий. Еще один украинский воин получил ранение. В общем, боевики 32 раза открывали огонь по нашим позициям.

Активизировался враг на Луганщине. С гранатометов и другого пехотного вооружения оккупанты вели огонь в районе Новолуганского, вблизи Светлодарска, и по защитникам Крымского.

На Донецком направления традиционно не спокойно вблизи Мариуполя. Так, боевики открывали огонь из минометов в районе Чермалыка, Лебединского и Широкиного. Уже сегодня враг 9 раз прибегал к обстрелам наших позиций.

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Именно на позициях в районе Майорская мы были сегодня. Бойцы отмечают – о хлебном перемирии остались только воспоминания. По наблюдениям военных, активизация началась сразу после чемпионата мира по футболу.

К слову, появились новые подробности обстрела троллейбусной остановки в Донецке зимой 2015 года.

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