Друг, муж, отец: история трех побратимов, которые отдали жизнь за Украину

На въезде в провинциальные Залещики бигборд с фотографией местного добровольца батальона “Айдар” – Ореста Квача. Как напоминание, что война – это беда не только Донбасса. Это боль семей в каждом уголке Украины. Нет ни одного города или села, где бы не провожали на войну своих мужчин и не ждали их живыми домой. Футбольный ультрас, активист Революции достоинства и выпускник военного лицея имени Богуна Орест Квач одним из первых поехал на восток разведчиком в батальон “Айдар”. Он родился за месяц до провозглашения Украины независимым. И за нее отдал свою жизнь.

Вдова Андрея Кызыла Оксана вместе с двухлетним сыном во Львовской академии сухопутных войск, где муштруют будущих офицеров. Поколение ее мужа из учебных аудиторий отправляли сразу в горнило боев в Донбассе. Сотни необстрелянных ребят в критический для государства момент брали на востоке командование на себя. 21-летний Андрей Кызыло младшим лейтенантом в 2014-м после ускоренного выпуска ушел на фронт под Мариуполь.

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История киевлянина Александра Бойко типична для большинства тех, кто получил повестку в начале войны. Под юбкой жены не прятался, ушел на фронт пограничником. После демобилизации подписал контракт с бригадой морской пехоты, хотя мог оставаться дома – долг родине отдал сполна. И семье свое решение объяснил просто – Украина в опасности. Последний раз Александр позвонил поздравить сына с днем ​​рождения в разгар боя в ноябре 2016г.

Адский январь 2016-го. Авдеевка, штурмовая группа бойцов во главе с Андреем Кызылом пошла на зачистку позиции боевиков под названием “Алмаз” отбить у кремлевской сволочи несколько метров родной земли. Тогда в свои 23 он уже дослужился до капитана, стал заместителем командира батальона. Карьера шла стремительно вверх. Мог лично не рисковать жизнью, разработал бы операцию, дал команду и в бой пошли бы подчиненные. Но Андрей не такой. До мозга костей он был офицером уже новой украинской армии. Повел на операцию лично, задачу группа выполнила – зачистила вражеские позиции, заняла их оборону. Но во время минометного обстрела капитан Кызыло и два побратима получили смертельные ранения.

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Опубликовано Август, 24 в 23:28



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