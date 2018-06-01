Вторая волна кори в Украине: симптомы и как защититься

В Украине новая волна эпидемии кори. И на этот раз уже болеют взрослые.

Как выяснилось, большинство украинцев не помнит точно, делали им прививки в детстве или нет. Поэтому надеясь, что имеют защиту – к врачам не спешат.

А зря – оказывается, сразу делать новую вакцинацию не обязательно – можно проверить в вашей крови антитела.

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Болезнь начинается, как обычная простуда, кашель, температура, потом сыпь на коже. Спасти может вакцинация – но и здесь ситуация не простая. В поликлиниках есть вакцины только для плановых прививок – для детей и тех, кому до 30 лет.

До 72-х часов с момента контакта – вы можете вакцинироваться, это экстренная вакцинация, до 6 часов после контакта ввести человеческий иммуноглобулин, который не защитит, но заболевание будет протекать в легкой форме.

К слову, из-за критической ситуации с предоставлением медицинских услуг на оккупированных территориях Донбасса, там появилась угроза эпидемии кори.

Опубликовано Июнь, 01 в 19:52



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