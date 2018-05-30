ДТП в Будапеште: почему водитель не заметил препятствие и проверяли ли его

Уже известно, кому принадлежал автобус, на котором в ДТП в Будапеште попали украинские туристы. Журналисты нашли эту фирму в Шепетовке. Авария произошла в понедельник вечером – двухэтажному автобусу снесло верхнюю часть, он не вписался в ограничитель высоты.

Пострадало 28 украинцев, семь сейчас в тяжелом состоянии.

Инспекторы уверяют: ситуация с перевозками в области ужасная. И все из-за моратория на проверки предпринимателей.

Увидеть заранее до путешествия автобус туристу также не удастся.

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Узнать, есть ли медицинские справки у водителей, их стаж работы и чем оснащен автобус – туристу практически невозможно. Но перевозчиков пугает лишения лицензий – и некоторые пытаются соблюдать элементарные правила перевозки.

Тур фирме-виновнику ДТП в Будапеште грозит наказание. А вот об компенсации пострадавшим – это уже как решит суд.

Напомним, в Одесской области пассажирский поезд протаранил микроавтобус.

Опубликовано Май, 30 в 21:49



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