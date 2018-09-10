ДТП в Одессе: что говорит подозреваемый и какое наказание
Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры, про 27-летнего Олега Симиренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. В субботу около 10 вечера он на большой скорости проехал на красный свет светофора, его БМВ врезалась в другую машину и улетела на остановку, сбив 7 человек.
Старые супруги скончались на месте, еще пятеро человек госпитализированы. Четверо из них получили легкие травмы. Еще один 37-летний пострадавший в реанимации – у него политравма головы, множественные переломы конечностей и ампутированное предплечье.
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Олег Семиренко свою вину признал. Его семья готова оплатить лечение пострадавшего и заплатить за захоронение погибших.
По одной из версий, мужчина управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако сам Олег утверждает, ни алкоголь, ни наркотики не употребляет. Однако, так ли это, установит экспертиза.
Подозреваемый не первый раз попадает в ДТП – все из-за жажды скорости. На Youtube-канале мужчины опубликованы несколько видео, где он носится по улицам Одессы. За две смерти водителю грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.
Напомним, на 6-й станции Фонтана в Одессе автомобиль BMW после столкновения со Skoda влетел в остановку с людьми. 3 человека погибли, 4 пострадали.
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