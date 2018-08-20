ДТП с украинцами в Польше: пострадавших оставили без медицинской помощи

Пострадавшие в Польше в ДТП украинцы, которое произошло на выходных – сейчас в больницах. Но им не предоставляют медицинской помощи.

Оказалось, что страховая компания Провідна никак не перечислит деньги на их лечение.

В то же время туристическая фирма Аккорд-тур, которая организовала эту поездку – только отмалчивается. Хотя на самом деле должна давить на страховщиков, судиться с перевозчика и думать, как переправить украинцев назад – домой.

Активистов возмущает, что Аккорд-тур пытается переложить ответственность на перевозчика, ведь люди подписали договор с турагентством.

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Касаемо лечения – турагентство раненым советует обращаться в страховую компанию. Пока все причастные организации перекладывают вину друг на друга, юристы советуют подавать иски в суд.

Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Опубликовано Август, 20 в 21:54



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