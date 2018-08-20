Факты / Видео / Мир / ДТП с украинцами в Польше: пострадавших оставили без медицинской помощи/

ДТП с украинцами в Польше: пострадавших оставили без медицинской помощи

Пострадавшие в Польше в ДТП украинцы, которое произошло на выходных – сейчас в больницах. Но им не предоставляют медицинской помощи.

Оказалось, что страховая компания Провідна никак не перечислит деньги на их лечение.

В то же время туристическая фирма Аккорд-тур, которая организовала эту поездку – только отмалчивается. Хотя на самом деле должна давить на страховщиков, судиться с перевозчика и думать, как переправить украинцев назад – домой.

Активистов возмущает, что Аккорд-тур пытается переложить ответственность на перевозчика, ведь люди подписали договор с турагентством.

Читайте:  ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали

Касаемо лечения – турагентство раненым советует обращаться в страховую компанию. Пока все причастные организации перекладывают вину друг на друга, юристы советуют подавать иски в суд.

Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

масштабна ДТП за участю автомобіля BMW
Авто разбросаны по дороге: в Киеве водитель BMW снес несколько машин
Швидка допомога
Смертельное ДТП под Ровно: мотоциклист въехал в МАЗ
ДТП
ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали
Фура протаранила автобус в Днепропетровской области – 16 пострадавших
Бук протаранив бізнес-центр
Минобороны выясняет, почему Бук протаранил бизнес-центр в центре Киева
ДТП під Вінницею
ДТП с микроавтобусом под Винницей: погиб человек, 7 травмированы
В Киеве зенитная установка Бук протаранила бизнес-центр
В Польше перевернулся автобус с украинцами: трое погибли, 41 – в больницах

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка