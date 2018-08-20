ДТП с украинцами в Польше: пострадавших оставили без медицинской помощи
Пострадавшие в Польше в ДТП украинцы, которое произошло на выходных – сейчас в больницах. Но им не предоставляют медицинской помощи.
Оказалось, что страховая компания Провідна никак не перечислит деньги на их лечение.
В то же время туристическая фирма Аккорд-тур, которая организовала эту поездку – только отмалчивается. Хотя на самом деле должна давить на страховщиков, судиться с перевозчика и думать, как переправить украинцев назад – домой.
Активистов возмущает, что Аккорд-тур пытается переложить ответственность на перевозчика, ведь люди подписали договор с турагентством.
Читайте: ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса арестовали
Касаемо лечения – турагентство раненым советует обращаться в страховую компанию. Пока все причастные организации перекладывают вину друг на друга, юристы советуют подавать иски в суд.
Напомним, в Польше перевернулся автобус с 54 украинцами, которые ехали со Львова в Вену.