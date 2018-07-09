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Дуда: отношения с Украиной надо строить на исторической правде

Похоже, что России не удается расколоть дружеские отношения между Польшей и Украиной, используя историческую почву – это в который раз подтвердили президенты стран.

Накануне главы государств посетили Волынь по случаю 75-й годовщины волынской трагедии.

Анджей Дуда в Луцке принял участие в Мессии в костеле Петра и Павла, потом посетил и поселок Олыка, где есть старое польское кладбище.

Между тем, Петр Порошенко также посетил Волынь после поминальных мероприятий в польском городке Сагринь.

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Главы государств не встречались, но месседжи дали достаточно четкие: историкам – историческое, ученым – научное, а политики должны работать на людей и смотреть в будущее. Польша будет большим другом Украины, потому что от спора польского и украинского народов выигрывает только третий.

К слову, президент Петр Порошенко призвал Польшу к пересмотру изменений в закон об Институте национальной памяти.

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