Думали, провалимся! Сколько еще крестьянам на Закарпатье ездить через аварийный мост

В Закарпатском селе Буштино целых два моста, соединяющие населенный пункт с Раховским районом. Вот только ни один нельзя эксплуатировать. Конструкция старого моста ржавая и изношена, а только по нему проедет автобус или грузовик – качается и дрожит. Тротуара – почти нет. Мост признали аварийным. И хотя дорожники ежемесячно латают дыры – они уже через несколько дней покрываются трещинами. Кроме того, мост – узкий. Ширина полосы – всего 6 метров.

Решение многолетней проблемы совсем рядом – в нескольких метрах. Там почти возвели новый мост. Правда, на завершающем этапе работ он последние 12 лет, а потрачено на его возведение почти 30 миллионов.

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Сельский глава говорит: Дорогая Ужгород – Рахов, на которой стоит мост через Тереблю – государственного значения, поэтому поселок выделять средства ни на ремонт старого моста, ни на строительство нового – не может. В службе автомобильных дорог области объясняют – мост строить прекратили, потому хватило 13 миллионов. Оставалось только заасфальтировать конструкцию, обустроить заезд, сделать тротуары, освещение и перила. По нынешним рассчетам нужно уже 25 миллионов.

А пока новый мост ждет финансирования, прекратить эксплуатацию старого, аварийного в службе автомобильных дорог не могут, ведь это единственное сообщение с Раховским районом. Чтобы объехать, нужно преодолеть более пятидесяти километров. На Закарпатье почти 1300 мостов. 60% из них – требуют немедленного ремонта или замены. Строительство одной автомобильной переправы сейчас стоит от трехсот миллионов до миллиарда гривен. В этом году на содержание всех мостов области предусмотрено всего 2 миллиона гривен.

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Опубликовано Август, 09 в 13:54



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