Дунай, уникальная уха и вино: что посмотреть в Вилково и цены

Здесь вместо улиц – речные каналы, а моторные лодки – заменяют автомобили. Именно здесь Дунай впадает в Черное море. С весны и до осени городок Вилково превращается в центр зеленого туризма юга Украины. Однако кроме прекрасной природы, все остальное в Вилково осталось забальзамированным еще с советских времен. Однако, несмотря на это, регион постепенно развивается в направлении зеленого туризма.

Городок Вилково на юге Одесской области раскинулся на берегах Дуная – он здесь разливается десятками протоков. Поэтому до недавнего времени лодок здесь было больше, чем машин. Поплавать живописными местными каналами ежегодно приезжают тысячи туристов. Наибольшая для них прелесть – так называемый нулевой километр, именно здесь Дунай впадает в Черное море.

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Такие прогулки заканчиваются посещением местных островов – их здесь аж полсотни. На них выращивают фрукты и овощи и пасут коров. Правда, стремительное течение Дуная каждый раз меняет берега. На островах угощают вкусной ухой – готовят ее по старинному рецепту первых поселенцев Вилково – липован. Это блюдо всегда готовили на свадьбу.

Для любителей рыбалки в Вилково – настоящий рай. Здесь водится сазан, севрюга, сом и судак. Но самый популярный – дунайская сельдь. После насыщенного и интересного дня переночевать можно в одной из местных туристических баз. Средняя стоимость стандартного номера – 770 гривен. Почти в каждом доме готовят вино уникального сорта Новак, который еще несколько веков назад привезли в город из Европы. Так как виноград растет возле клубники, он частично перенимает ее вкус. Туристы говорят – на островах время будто замирает – поэтому едут сюда, чтобы отдохнуть душой и телом.

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Опубликовано Август, 17 в 16:41



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