Два десятка атак и обстрелы из тяжелого оружия: как прошли сутки на Донбассе
За минувшие сутки на Донбассе было два десятка вражеских атак. 15 из них – на Мариупольском направлении. Там противник использовал и тяжелое оружие. К счастью, наши армейцы все живы-здоровы.
Современные Шумы превратились в сплошные пепелища. С 17-ти домов на этой улице уцелел только один дом. Освободив Шумы, украинские армейцы откинули террористов назад. Те теперь могут открывать огонь со стационарных огневых точек только из крупнокалиберных пулеметов.
А вот с автоматов не достают. Однако не оставляют попыток подойти и накрыть огнем. Тактика неудачная, любые подходы сразу фиксируют вооруженные силы, и штурмовые группы отгоняют назад.
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К слову, Факты ICTV рассказывали, что на Донбассе задержали возможных соратников боевиковПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!