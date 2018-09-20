Два десятка людей горят в самолете: масштабные учения в аэропорту Борисполь

В аэропорту Борисполь состоялись масштабные учения украинских спасателей. Самолет совершил аварийную посадку. Причина – техническая неисправность. Искать воздушное судно вылетает вертолет. Самолет обнаружили, однако приземлиться вертолет не может, потому что местность болотистая. Поэтому спасать пассажиров должны парашютисты. Пока они извлекают людей, тушить пламя уже мчатся пожарные.

Мчат скорые. Тяжелораненых забирает санавиация. Такая масштабная операция длится максимум пятнадцать минут.

Но это только одна легенда. Сразу за ней отрабатывают другую. С Днепра воздушное судно вооруженных сил везет раненых армейцев в столичный госпиталь. Но во время вылета повреждено переднее шасси. Поэтому самолет также должен аварийно сесть. Для этого делают пенную подушку. На нее самолет успешно и приземляется. Ни один пассажир не пострадал. В операции приняла участие и пока единственная в Украине пожарная машина Пантера. Она – уникальна. На скорости сто километров может тушить пламя сразу из двух брандспойтов.

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Отрабатывали и ликвидацию огня в горящем самолете. Спасатели это делают почти молниеносно. Пассажиров эвакуируют.

К счастью, такие экстренные случаи в аэропорту происходят крайне редко. Последний раз – в 2004. Но спасательные службы готовы к любым ситуациям. Всего в сегодняшних учениях приняли участие 170 спасателей и 35 единиц техники.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что аэропорт Жуляны “заминирован”: пассажиров эвакуировали, рейсы отменили

Опубликовано Сентябрь, 20 в 22:14



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