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Два класса, туалет и коридор: нечеловеческие условия обучения на Закарпатье

На Закарпатье первоклассники учатся в коридоре. Школа начальная, ее здание небольшое. Почти половину занимают две бывшие учительницы. Они живут в школьных классах. Поселились еще в советское время. Освобождать помещение сейчас не желают. Поэтому детям учиться негде.

На Волыни в школу детей не пустили родители. Все потому, что уже более 10 лет назад там назрел вопрос строительства нового заведения – ведь сейчас детей там вдвое больше, классы маленькие, ведь это старый польский дом, а другой корпус – это бывший клуб, который уже трещит по швам.

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И все это время чиновники только кормят людей обещаниями. То проект устарел, то денег нет. Поэтому и решили вообще не пустить детей на учебу.

К слову, о чем мечтают дети и как изменилось обучение с 1 сентября 2018 года.

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