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На двухколесном на работу: День без авто на Майдане

На столичном Майдане собрались сотни велосипедистов чтобы устроить акцию к завтрашнему дню без авто. На флешмоб собирались и в одиночку, и командами. Организаторы уверены, что такие встречи побуждают все больше людей выбирать велосипед вместо автомобиля или маршруток, ведь это не только для здоровья полезно, но и экономически, экологически и весело.
Мероприятие проходит 7 год подряд. Организаторы говорят – количество вело любителей растет. Если бы еще инфраструктуру строили. Потому что велодорожек не хватает.

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Уже завтра на украинских улицах любителей велосипедов может стать больше. Ведь именно 22 сентября во мире отмечают день без авто! Люди бросают свои машины и пересаживаются на общественный транспорт или велосипед.
В Украине эту традицию также пытаются ввести, но большинство украинский пока не готова лишить себя комфорта. Однако с каждым годом все больше понимают, что в пробках – байк – это сила.

К слову, Факты ICTV писали, что на Крещатике украли весь пункт велопроката

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