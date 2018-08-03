Факты / Видео / Украина / Директора отстранили, приставлена охрана - подробности скандала в детском приюте/

Директора отстранили, приставлена охрана – подробности скандала в детском приюте

На Волыни конфликт вокруг детского приюта в городе Рожище. Дети обвиняют работников в избиении. Об этом они пожаловались представителям омбудсмена, которые посетили заведение с внезапной проверкой.

О рукоприкладстве рассказали около десятка детей. На их теле ревизоры увидели синяки и ссадины. Поэтому вызвали полицию и соответствующие службы, чтобы они проверили, имеет ли место регулярное издевательства над детьми.

Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Смотрите: Погуляли на свадьбе. Массовое отравление на Волыни – среди пострадавших иностранцы

Кроме вероятного насилия, в приюте представителей омбудсмена поразили условия содержания детей. Защитники прав человека заявляют, директора отстранили от работы, а у заведения пока будут круглосуточно дежурить правоохранители.

Разобраться обещают профильные службы. Чиновники признают, такие ситуации обычно умалчивают. Взрослые и соцслужбы утверждают, что дети имеют сложные судьбы и характер, часто ведут себя неадекватно и справиться с ними трудно.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Погуляли на свадьбе. Массовое отравление на Волыни – среди пострадавших иностранцы
Залез посмотреть: в Черкасской области мальчик едва не погиб в электроподстанции
Черноморские игры в Скадовске: появится ли новая Тина Кароль или Настя Каменских
Первые места и жажда знаний: юные математики из Украины покорили Румынию
Последствия моратория на проверки лагерей: сотня отравленных детей за 2 недели
Оружие, дымовые шашки и БТР: военный лагерь для детей в Черкасской области
Самая большая в мире семья с 346 человек в Одесской области: секреты и быт рекордсменов
Массовое отравление и кома: чем накормили детей в лагере Славутич под Киевом

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка