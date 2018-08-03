Директора отстранили, приставлена охрана – подробности скандала в детском приюте

На Волыни конфликт вокруг детского приюта в городе Рожище. Дети обвиняют работников в избиении. Об этом они пожаловались представителям омбудсмена, которые посетили заведение с внезапной проверкой.

О рукоприкладстве рассказали около десятка детей. На их теле ревизоры увидели синяки и ссадины. Поэтому вызвали полицию и соответствующие службы, чтобы они проверили, имеет ли место регулярное издевательства над детьми.

Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

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Кроме вероятного насилия, в приюте представителей омбудсмена поразили условия содержания детей. Защитники прав человека заявляют, директора отстранили от работы, а у заведения пока будут круглосуточно дежурить правоохранители.

Разобраться обещают профильные службы. Чиновники признают, такие ситуации обычно умалчивают. Взрослые и соцслужбы утверждают, что дети имеют сложные судьбы и характер, часто ведут себя неадекватно и справиться с ними трудно.

Напомним, в Одесской области задержали 29-летнего педофила, который изнасиловал 8-летнего мальчика.

Опубликовано Август, 03 в 10:22



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