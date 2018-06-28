Ребенок рожденный в муках: 22 года со дня принятия Конституции

22 года назад Верховная Рада (ВР) после 24-часовой непрерывной работы, жарких споров и сложных компромиссов приняла одно из важнейших решений в истории Украины.

Главный инициатор принятия основного закона тогдашний президент Леонид Кучма, поставил вопрос ребром – или Совет принимает основной закон, или в сентябре он проводит референдума по принятию Конституции.

Один из создателей Конституции Михаил Сирота считал принятый документ тяжелым компромиссом. Вопрос языка удалось отстоять, но зато коммунисты добились автономии для Крыма. Украина стала президентско-парламентской республикой с сильным главой государства.

Но постоянные конфликты с ВР и неспособность ее принимать радикальные изменения привели к тому, что 2000-го года Кучма инициировал референдум – президентские полномочия хотели усилить, депутатскую неприкосновенность отменить, парламент сделать двухпалатным. Народ все одобрил, но Совет упорно проигнорировала результаты референдума.

В декабре 2004-го, в разгар Оранжевой революции Украина находилась в остром политическом кризисе. Верховный суд принял решение о так называемом третьем туре президентских выборов. Кандидаты на булаву Виктор Ющенко и Виктор Янукович согласились на так называемую политреформу. И 8 декабря 2004 года ВР изменила основной закон, и Украина стала парламентско-президентской республикой.

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И придя к власти, в 2010 году Янукович захотел вернуть себе полномочия. Регионалы нажали на конституционный суд, и тот отменил политреформу 2004-го года. Украина снова стала президентско-парламентской.

Такая редакция просуществовала столько же, сколько у власти был Янукович. И уже в феврале 2014-го, после его побега, парламент сразу же вернул редакцию 2004-го года.

И конституционный процесс не останавливается. 2015-го основной закон изменили для проведения децентрализации. 16-го для перезапуска судебной системы и очистки судейского корпуса от коррупционеров.

А в этом году, вероятно, что в Конституцию попытаются закрепить и евроатлантический курс Украины.

И, конечно же, еще одно долгожданное изменение – отмена депутатской неприкосновенности. Ее обещают все парламенты и президенты, но пока главная привилегия слуг народа, незыблема.

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Опубликовано Июнь, 28 в 14:38



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